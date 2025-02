Diretor do Flamengo se reúne com empresário de Paquetá; saiba detalhes

José Boto conversa com agente do jogador na última quinta-feira, no Ninho do Urubu, mas tema principal não era repatriação do meia

O nome de Lucas Paquetá voltou a ser ventilado no Flamengo, mas é improvável que vista a camisa do clube nesta temporada. No entanto, o empresário do jogador esteve no Ninho do Urubu na última quinta-feira (6) para se reunir com o diretor de futebol José Boto. À princípio, foi um encontro de negócios, mas o nome do meia esteve no encontro. A informação é do “ge”.

Paquetá não foi a pauta principal, mas o nome do jogador naturalmente acabou sendo citado. O Flamengo sondou a situação e sinalizou o interesse em repatriá-lo em algum momento, mas não houve aprofundamento sobre a possibilidade.