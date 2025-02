Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al-Nassr. Durán faz dois

Cristiano Ronaldo quase fez um gol de placa no primeiro tempo, mas deixou o dele na etapa final na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Feiha. O jogo desta sexta-feira, 7/2, valeu pela 19ª rodada do Sauditão. Os outros dois gols foram de Jhon Durán. A vitória deixa o Al Nassr com 41 pontos, em terceiro lugar, atrás de Al-Ittihad (49) e Al-Hilal (46). CR7, que completou 40 anos nesta quarta-feira, está um pouco mais perto do milésimo gol (agora tem 924). Também segue como artilheiro da competição, com 16 gols. Benzema, do Al-Ittihad , vem a seguir, com 14.

O atacante Jhon Durán fez seus dois primeiros gols com a camisa do Al Nassr. O colombiano foi contratado junto ao Aston Villa na última janela por 77 milhões de euros (R$ 460 milhões), entrando no lugar do brasileiro Talisca, que agora defende o Fenerbahçe, da Turquia. Assim, foi um dos destaques do jogo.