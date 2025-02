Com edema, Coutinho vira desfalque para próximo jogo do Vasco

Reavaliado pelo DM, jogador tem pequeno problema muscular e será preservado visando estar apto para clássico com o Flamengo, no dia 15

O próprio clube informou via assessoria de imprensa nesta sexta-feira (7) que o jogador está com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda. Assim, ele será preservado para a próxima rodada do Cariocão, que ocorrerá no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. A condição do gramado assusta, fazendo com que a comissão opte pela preservação do atleta.

A lesão ocorreu ainda no começo do duelo contra o Fluminense, na última quarta-feira (5), em derrota cruz-maltina por 2 a 1, em Brasília. Coutinho anotou o gol do Vasco logo no primeiro minuto do prélio. Aos 31′, porém, pediu para sair por conta de dores na coxa. Payet entrou em seu lugar.

Dessa forma, o DM reavaliou a condição do camisa 11, que já sentira no aquecimento antes da partida, constatando o edema muscular. Fora contra o Sampaio Corrêa, a tendência é que Coutinho retorne já para o clássico com o Flamengo, no dia 15 de fevereiro.