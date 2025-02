Chelsea planeja ousada investida por Luis Díaz, do Liverpool

Uma informação de caráter relevante foi divulgada pelo portal colombiano ‘Antena 2’ envolvendo o atacante Luis Díaz, nome da seleção local e que milita no Liverpool . De acordo com o veículo sul-americano, o Chelsea entrou na lista de interessados em fazer uma investida para tirar o jogador dos ‘Reds’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ideia se apoia nas questões que permeiam as negociações entre Díaz e o Liverpool para a renovação contratual do atacante. Isso porque, ao contrário do que ocorre no aspecto esportivo onde vive temporada de 12 gols e duas assistências em 32 partidas, o aspecto financeiro tem defasagem que estaria causando incômodo no atleta e seu entorno.