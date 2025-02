Cano busca centésimo gol pelo Fluminense e encara sua maior vítima

Depois de uma temporada irregular, a sua pior desde que chegou ao Brasil, Germán Cano iniciou 2025 com o faro de gol aguçado. Afinal, estufou a rede em quatro oportunidades nos cinco jogos em que esteve em campo. Ele também aplicou a famosa “Lei do ex” contra o Vasco, no Mané Garrincha, na última quarta-feira (5).

Dessa forma, o Tricolor anunciou, na quinta-feira (6), a renovação de contrato de seu artilheiro, que estendeu seu vínculo até o fim de 2026. Com o gol marcado sobre o Cruz-Maltino, o jogador soma 95 com a camisa do clube carioca, em 178 jogos, e persegue o centésimo.