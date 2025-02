Brasil segura pressão, vence a Colômbia e se aproxima do Mundial Sub-20

Iago marca no início do jogo, garante vitória da Seleção por 1 a 0 sobre os colombianos e fica perto de classificação para competição

Com muita garra, o Brasil segue com 100% de aproveitamento no hexagonal do Sul-Americano Sub-20. Nesta sexta-feira (7), a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 1 a 0, no Olímpico de UCV, pela segunda rodada da fase da competição. Iago marcou o único gol do jogo logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Igor Serrote, aliás, foi expulso nos minutos finais da etapa final. A equipe de Ramon Menezes teve momentos de apuros, porém, soube controlar as investidas adversárias.

Com o resultado, o Brasil assume de forma momentânea a liderança, com seis pontos em dois jogos e fica perto de classificar para o Mundial Sub-20. A Colômbia permanece com três pontos, na segunda posição até o momento. Isto porque outras seleções ainda entram em campo pela rodada. Agora, as seleções voltam ao Olímpico de UCV na segunda-feira pela terceira rodada do Hexagonal. O time brazuca enfrenta o Paraguai, às 17h (de Brasília), enquanto os Cafeteros encara a Argentina, às 19h30 (de Brasília).