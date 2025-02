Botafogo supera ‘bruxa solta’ e pênalti perdido, vence o Nova Iguaçu e entra no G4

O Botafogo superou uma noite sem brilho e de “bruxa solta” nesta quinta-feira (6) e, nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu voltar ao G4 da Taça Guanabara. Foi na vitória suada por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu, em jogo pela oitava rodada, em Moça Bonita. O jovem Kayke saiu do banco para, aos 45′, dar a vitória ao Glorioso, que teve três substituições forçadas por lesão (sendo duas antes dos 15′ do primeiro tempo) e ainda viu Savarino desperdiçar pênalti. Quem lamenta é a própria Laranja Mecânica, que entraria no G4 com o empate.

Segundo tempo

Com o Botafogo mal no jogo, Carlos Leiria propôs outras duas mudanças na volta do intervalo. Os jovens Newton e Kayke (guarde este nome) entraram nas vagas de Gregore e Igor Jesus, respectivamente. Mas a primeira chegada foi com Matheus Martins, após cruzamento de Vitinho. Maticole, porém, fez a defesa no centro do gol.

O lance acordou o Fogão, que, pouco depois, aos 10′, chegou novamente com perigo. Desta vez, Cuiabano, de direita, tentou cruzado, mas parou no arqueiro do Nova Iguaçu. Depois, outra lesão no Glorioso: Serafim, que entrara por conta da contusão de Bastos, deixou o campo por dores nas costas.