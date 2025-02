Botafogo protesta contra gramado de Moça Bonita e pedirá interdição do estádio

Glorioso atuou no local na última quinta-feira (6), quando venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Carioca

O Moça Bonita, estádio do Bangu que foi palco da vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu, por 1 a 0, na última quinta-feira (6), recebeu críticas do Glorioso pelas condições do gramado. Assim, o clube vai enviar um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), nesta sexta-feira, pedindo a interdição do local.

O Alvinegro alega que o gramado apresenta condições inadequadas para a prática do futebol, então pode colocar em risco a integridade física dos jogadores. Sendo assim, o Botafogo exige que a Federação tome as medidas necessárias para garantir a segurança dos atletas. As informações são do portal “ge”.