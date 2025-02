Botafogo anuncia a contratação de Rwan Cruz

Jogador estava no Ludogorets, da Bulgária, e chega ao Glorioso por 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação atual)

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (07) a contratação do atacante Rwan Cruz. Revelado pelo Santos e com passagem pelo Vasco, o jogador estava no Ludogorets, da Bulgária. A diretoria alvinegra investiu cerca de 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação atual) para trazê-lo, firmando vínculo até 2028.

Na Bulgária, Rwan Cruz viveu o melhor momento de sua carreira. Em 81 jogos, marcou 28 gols e deu 11 assistências. O atacante deixou o Ludogorets como um dos 10 maiores artilheiros da história do clube.