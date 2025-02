Blooming vence El Nacional e abre vantagem na Libertadores

Na noite desta quinta-feira, 6/2, no Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, o Blooming, jogando em casa, conseguiu um bom resultado. No jogo de ida pela 1ª fase eliminatória da Libertadores-2025, venceu o El Nacional, do Equador, por 3 a 2. Assim, abre vantagem para o duelo de volta, na próxima quinta-feira (13), em Quito. Afinal, pode emoatar que garante a classificação à próxima fase. Se perder por um gol, decisão por pênaltis. Por dois gols, o El Nacional avança. Os gols do time boliviano foram de Garzón, Villarroel e Ávila. Guisamano e Ledesma marcaram para os equatorianos.

O vencedor deste duelo enfrentará, na próxima fase, o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Além deste confronto, há mais dois jogos pela 1ª fase: Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) (Monagas venceu por 2 a 0 na ida) e Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) (1 a 1 na ida). Cada um dos seis times já garantiu uma premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Porém, os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões).