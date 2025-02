Bangu responde críticas ao Botafogo sobre o estádio de Moça Bonita

Alvirrubro reclama de ação do Alvinegro, que pediu a intervenção de sua casa, na zona oeste, do Rio de Janeiro

Aliás, o Botafogo passou por sustos, já que cinco jogadores saíram lesionados ou com dores musculares. O clube afirmou que o gramado estava em péssimas condições. Por outro lado, o Bangu rebateu as críticas.

O Bangu não perdeu tempo e respondeu à nota do Botafogo sobre as queixas envolvendo o gramado do Moça Bonita, estádio que sediou o confronto entre o Glorioso e o Nova Iguaçu, na última quinta-feira (06), pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro reclamou das condições do campo.

Os atletas que preocuparam a comissão técnica do Botafogo foram Bastos e Artur, substituídos antes dos 20 minutos do primeiro tempo por problemas físicos. No segundo tempo, o defensor Serafim, que havia entrado durante a partida para substituir o angolano, também deixou o jogo com dores. John e Vitinho terminaram o duelo no sacrifício.

“Nos parece exagerado o Botafogo pensar em enviar um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), com alguma intenção de interditar o estádio, por achar que o gramado foi o suposto causador das lesões de dois de seus atletas. O Botafogo joga em gramado sintético e ouve, durante a temporada, diversas queixas relacionando o tipo de campo a possíveis lesões. Está tentando inverter o discurso, sem provas científicas?”, diz a nota do Bangu.

A equipe da zona oeste criticou a decisão do Botafogo e afirmou que o gramado passou por reforma antes do Campeonato Carioca. Além disso, nenhum responsável do Alvinegro conferiu as condições do campo antes da partida.