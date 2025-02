Bahia anuncia a volta do atacante Kayky, emprestado pelo City

O Bahia confirmou nesta sexta-feira (07) o retorno do atacante Kayky, de 21 anos. Ele estava no Manchester City, da Inglaterra, e chega por empréstimo ao clube baiano até o final da atual temporada. O jogador é mais uma opção no sistema ofensivo da equipe sob comando de Rogério Ceni

Pelo Bahia, o atacante disputou 28 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com cinco assistências. Um dos momentos mais lembrados pelos torcedores do Tricolor Baiano foi quando ele balançou as redes diante do Vitória e comemorou provocando o rival.