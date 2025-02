Ancelotti, do Real Madrid, rebate presidente de La Liga: ‘Ninguém perdeu o juízo’

Depois das acusações de Javier Tebas, presidente da La Liga, Carlo Ancelotti falou sobre o protesto do Real Madrid contra a arbitragem. Assim, o treinador esclareceu as polêmicas que envolveram o clube nos últimos dias, antes do duelo contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O comandante afirmou não ter conhecimento de qualquer pressão do clube sobre os árbitros. Além disso, alfinetou os críticos ao dizer que o Real Madrid tentou mudar o sistema que supostamente o favorece.