Abel defende Estêvão após pênalti desperdiçado: ‘Não é o único que falha’

Verdão saiu na frente, ficou com um a mais em campo, desperdiçou pênalti e terminou a partida apenas no empate com o Corinthians pelo Paulistão / Crédito: Jogada 10

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Corinthians na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O treinador analisou o desempenho no primeiro Dérbi da temporada. “Hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é assim. E alguém me disse que o resultado toma conta. O pênalti não quis entrar, a bola na trave não quis entrar. No primeiro tempo produzimos o suficiente para sair com outro resultado para o intervalo, acho que isso ficou nítido pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, com a substituição que fez”, iniciou Abel.

"Na segunda parte, foi ataque contra defesa. Estou muito contente com a dinânimca da equipe, com a intensidade. Este ano, o Paulista vai servir para eu fazer o que eu entendo que seja melhor para a equipe e fazer as experiências que temos que fazer. Agora é continuar a afiar a máquina. Hoje, particularmente, gostei muito do jogo, mas infelizmente não conseguimos ganhar", concluiu o técnico.

Pênalti desperdiçado por Estêvão O Verdão saiu na frente, cedeu o empate ao Alvinegro e, mesmo com um a menos desde os 16 minutos do segundo tempo, não conseguiu marcar novamente. Aliás, nos acréscimos do jogo, Estêvão ainda perdeu um pênalti, que parou na defesa de Hugo Souza. Assim, o jovem atacante ficou muito abalado após o apito final. Então, Abel foi perguntado sobre como acolher o aleta e agradeceu o carinho da torcida com o camisa 41. “Primeiro tenho que agradecer todo o carinho e apoio dos nossos torcedores. O carinho da nossa torcida hoje foi espetacular e é dessa energia que precisamos, todos juntos. Estêvão não é o único que falha, já falharam os melhores do mundo. Então acontece, do lado adversário (Corinthians) tem um goleiro que pega bem pênaltis”, defendou o comandantes.