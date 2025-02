Zagueiro do Manchester United deve ficar de fora da temporada por causa de lesão grave

Lisandro Martinez sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e tempo de recuperação é de pelo menos seis meses

O zagueiro do Manchester United e da seleção argentina, Lisandro Martinez, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Assim, o jogador deve ter um tempo de recuperação é de pelo menos seis meses, o que deve o tirar do restante da temporada 2024/25.

“O Manchester United pode confirmar que Lisandro Martinez sofreu uma lesão no ligamento cruzado no jogo de domingo contra o Crystal Palace. Todos no Manchester United desejam força a Lisandro Martinez para uma recuperação bem-sucedida e o apoiaremos em cada passo do caminho”, publicou o clube.