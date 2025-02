Vasco e Prefeitura do Rio avançam pela reforma de São Januário

Clube apresentou o projeto de modernização do espaço e outras duas reuniões ainda acontecerão entre as partes até o fim de fevereiro / Crédito: Jogada 10

O Vasco se reuniu com a Prefeitura do Rio de Janeiro para, então, tratar da reforma de São Januário nesta quinta-feira (6). O encontro foi produtivo, afinal, houve a apresentação do projeto para a modernização do espaço e alguns prazos já estão definidos. “Apresentamos o projeto da reforma de São Januário, e a Prefeitura ficou bastante impressionada com os detalhes. Os próximos passos envolvem a apresentação das plantas para dar início à legalização do projeto junto à Prefeitura e à transferência do potencial construtivo, que está em processo e deve se concretizar entre fevereiro e março”, disse o segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nomes importantes para a realização do projeto estavam presentes representando a Prefeitura. São eles: como Guilherme Schleder (Secretário Municipal de Esportes), Lucas Costa (CCPAR), Wanderson Corrêa (Subsecretário de Planejamento Urbano), Thiago Dias (Coordenador Especial do Gabinete do Prefeito).