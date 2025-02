Varela agradece homenagens de jogadores do Flamengo nas redes sociais: ‘Amo vocês’

Liberado pelo Flamengo para comparecer ao velório da mãe , no Uruguai, Guillermo Varela agradeceu as inúmeras homenagens que recebeu durante e após a goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa-RJ . O primeiro ato partiu de Juninho, que celebrou o gol de número um pelo clube com a camisa 2 – pertencente ao uruguaio. O Rubro-Negro repercutiu a foto nas redes sociais, e outros atletas também se manifestaram.

No intervalo, Juninho, autor do primeiro gol da goleada, dedicou o gol e a vitória – até então parcial – ao lateral. “Nosso companheiro está passando por uma situação difícil, queremos mostrar nosso carinho e apoio, mesmo de longe. Estamos esperando ele voltar para podermos abraçá-lo”, disse.

Homenagens nas redes sociais

“Varela, estamos com você”, publicou o perfil oficial do clube com a foto dos atletas na comemoração do gol. Posteriormente, o registro também foi compartilhado por jogadores como Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Wesley e Cebolinha. Todos enviaram mensagens de força ao uruguaio.

O departamento de futebol do Rubro-Negro também se manifestou nas redes sociais através de José Boto. O diretor técnico utilizou seu perfil para reforçar a união do grupo Flamengo: “um por todos, todos por um”.

“Muito legal que todos prestaram homenagem ao Varela. É um líder silencioso no elenco, sempre apoia os colegas. Dá tudo o que tem mesmo se jogar pouco. A gente gosta muito dele”, disse Filipe Luís em coletiva pós-jogo.