Uruguaios pressionam Bielsa na web após ‘deboche’ de Arrascaeta em goleada do Flamengo

O primeiro gol de Giorgian De Arrascaeta com a camisa 10 do Flamengo – 74º pelo clube – foi um daqueles para ser lembrado. A cavadinha na cobrança de pênalti quebrou barreiras e repercutiu continentalmente, servindo, inclusive, de base para cobranças a Marcelo Bielsa nas redes sociais. O meia marcou o terceiro tento rubro-negro na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca.

Assim como os rubro-negros, os uruguaios também se fascinaram com a atuação do camisa 10 da Gávea. De Arrascaeta viveu uma noite de maestro no meio de campo e serviu até de garçom com uma linda assistência para Matheus Gonçalves, mas foi a cavadinha que virou assunto.