Textor, do Botafogo, faz reunião com o técnico italiano Roberto Mancini

Comandante foi responsável por título da Eurocopa com a Itália, no ano de 2021 e recentemente deixou Arábia Saudita

O Botafogo segue buscando um treinador para a atual temporada. Afinal, já se passou um mês desde a saída de Artur Jorge para o futebol do Qatar. Entre os nomes citados, o americano John Textor agora concentra seus esforços em Roberto Mancini, ex-técnico das seleções da Itália e da Arábia Saudita.

Aliás, o dono da SAF Alvinegra se reuniu presencialmente com o italiano na França. Segundo Textor, a conversa trouxe um retorno positivo por parte do treinador, embora ainda não exista uma oferta oficial. A informação é do portal ge.