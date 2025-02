Sem Telles e Allan, Botafogo divulga relacionados para jogo do Carioca

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Nova Iguaçu, às 21h45, nesta quinta-feira (6), em Moça Bonita, pela oitava rodada do Carioca. No entanto, a equipe comandada por Carlos Leiria terá desfalque de Alex Telles e Allan para o duelo do Estadual.

De acordo com informação do clube, Alex Telles está com um ferimento na região plantar do pé. Além dele, Allan, com um desconforto muscular, também não integra a lista dos relacionados para a partida desta quinta-feira.