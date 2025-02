São Paulo deve ter reservas contra o RB Bragantino

Zubeldía deve manter estratégia de rodar o elenco a cada duas partidas e preservar principais atletas em Bragança Paulista / Crédito: Jogada 10

Após golear o Mirassol por 4 a 1 nesta quarta-feira (05/02), no Morumbis, pela sétima rodada do Paulistão, o São Paulo pode ter um time reserva em seu próximo compromisso. A estratégia faz parte do planejamento de Luis Zubeldía para este início de temporada em preservar os titulares e dar minutos para os atletas menos utilizados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde o início do Campeonato Paulista, Zubeldía tem utilizado a estratégia de usar o time titular em duas partidas seguidas. Na rodada seguinte, o treinador decide mandar a campo uma equipe alternativa. Como o Tricolor atuou com força máxima no clássico com o Santos, na Vila Belmiro, e depois na goleada diante do Mirassol, a tendência é que os reservas atuem contra o RB Bragantino, fora de casa.