Santos estuda a contratação do atacante da Major League Soccer

Rodríguez, do New York City, tem o aval de Pedro Caixinha e vira 'plano B' caso falhe as tratativas com Rollheiser / Crédito: Jogada 10

O Santos tem um novo alvo para o ataque e estuda fazer uma oferta por Santiago Rodríguez, do New York City. O jogador de 24 anos atua na principal liga de futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer (MLS), e tem o aval do técnico Pedro Caixinha. Ele É tratado como ”plano B” caso a transferência por Rollheiser falhe.

Afinal, o Peixe não está contente com a postura do Benfica nas negociações. O clube português tem feito jogo duro para liberar Rollheiser. O Botafogo é outro interessado no meia argentino, e o Santos não quer entrar em leilão. Inicialmente, a oferta foi por um empréstimo. Com a recusa dos Encarnados, o Peixe, então, formalizou uma oferta superior aos 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador.