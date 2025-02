Santos encaminha empréstimo de Patrick ao Athletico

Sem espaço no Peixe e fora dos planos de Pedro Caixinha, meia já viajou para Curitiba para ser reforço do Furacão em 2025

O Santos encaminhou o empréstimo do meia Patrick ao Athletico Paranaense. O Furacão tem acordo para que o atleta chegue por empréstimo para a disputa da Série B. O jogador, aliás, já está em Curitiba, onde passará por exames médicos e depois assinará contrato com o clube paranaense.

No começo da temporada, aliás, Pedro Caixinha já havia avisado que Patrick não estava em seus planos. Tanto que o Santos começou a procurar desesperadamente um novo clube, para não precisar arcar com o alto salário do jogador. Ele atuou em uma rodada do Paulistão deste ano, mas sem destaque.

No Furacão, ele deve disputar posição com Raul e Felipinho, titulares do técnico Maurício Barbieri neste início de 2025. Além disso, também estão na briga Falcão e o prata da casa Juninho, que estão ficando no banco de reservas até aqui.

Patrick será o 13° reforço do Athletico Paranaense nesta temporada. Até aqui, o Furacão já anunciou o goleiro Santos, os laterais Dudu e Hayen Palácios, o zagueiro Léo, os meio-campistas Falcão, Raul e Giuliano, e os atacantes Luiz Fernando, Leozinho, Isaac, Alan Kardec e Kevin Velasco.