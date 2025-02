Roberto Assaf: Flamengo goleia a horrorosa Portuguesa

A Portuguesa briga com o Bangu pela honra de pior time do Estadual. É um horror. E o Flamengo, mesmo desinteressado, fez 5 a 0. A propósito, não há quase nada para escrever sobre esta partida ordinária do clube que não reconhece os seus próprios títulos. O Flamengo abandonou de vez o Estadual. Doido para se ver livre. Basta pedir licença à Ferj e disputar amistosos nos Estados Unidos. Assim, escalou novamente um time reserva, toca para os lados o tempo inteiro, uma preguiça formidável. Afinal, o objetivo do Flamengo é a finalíssima do Mundial, dia 13 de julho, em New Jersey. Vale uma boa gargalhada. Acompanhem o futebol inglês e vejam a intensidade. A chance do Flamengo, diante dos gigantes da Europa, é zero.

Ah… mas o Flamengo assumiu a liderança, antes de Vasco x Fluminense. Mas vamos repetir: o Flamengo tem que disputar todos os jogos, todos os campeonatos, todos os títulos. E ganhar todos eles.