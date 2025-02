Patrocinador impulsiona ‘Projeto Neymar’ com aporte de R$ 40 milhões

Viva Sorte tem astro como embaixador e colocou marca na camisa do Peixe, pensando na permanência do craque por mais tempo no Brasil / Crédito: Jogada 10

Um velho conhecido voltou a estampar sua marca na camisa do Santos. A Viva Sorte, que tinha acertado os Naming Rights da Vila Belmiro no ano passado, vem participando ativamente do Projeto Neymar. Com um patrocínio pessoal ao jogador e outro ao clube no mesmo valor, também agora conta com o astro como embaixador.

Ao todo, serão R$ 40 milhões investidos por Renato Ambrósio, dono da empresa de capitalização, em uma parceria que espera ajudar o Santos a manter Neymar por mais tempo no Brasil. O empresário espera que o craque fique mais que os cinco meses assinados em contrato para mantê-lo como embaixador por mais tempo.