Pai de Neymar diz que atacante vive ‘último ciclo da carreira’

Neymar reestreou com a camisa do Santos nesta quarta-feira (05/02), no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Contudo, passado a euforia da estreia, agora existe a expectativa de saber por quanto tempo o astro vai permanecer no Peixe. Mas o pai do atacante deu uma dica ao falar que o filho vive seu último ”ciclo” na carreira.