Neymar rebate críticas de Jorge Jesus: ‘Era completamente diferente’

Craque negou que estava abaixo do ritmo dos companheiros do Al-Hilal e disse que sua reestreia no Santos demonstra isso

A reestreia de Neymar pelo Santos reacendeu uma polêmica que iniciou o processo do retorno do craque ao Peixe. Três semanas atrás, quando o brasileiro ainda estava no Al-Hilal, Jorge Jesus declarou que o jogador não tinha mais condições de competir com os demais companheiros de time.

Após atuar mais de 50 minutos contra o Botafogo-SP e demonstrar uma boa atuação, Neymar comentou pela primeira vez as falas de seu ex-treinador. O craque disse que o que acontecia no clube árabe era o oposto e que colocou muitas dúvidas na cabeça do português.