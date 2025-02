Neymar avalia empate como amargo em sua reestreia no Santos e se diz surpreso com a atuação

Não era o presente de aniversário que Neymar esperava. Na noite desta quinta-feira (05), quando o craque completava 33 anos, o Santos ficou apenas no empate contra o Botafogo-SP na Vila Belmiro e frustrou um pouco o retorno do ídolo.

“É difícil você encontrar palavras para você expressar o sentimento quando você ama alguém. Eu amo muito o Santos, não encontro palavras para descrever o sentimento que senti aqui hoje ao entrar em campo. Foi um jogo muito difícil, até tinha comentado com meu pai que estava ali do lado, que estava difícil, que eles estavam marcando muito atrás, um time que defende bastante, muita pancada. Acho que é um momento de paciência, de mudança, tenho certeza que o Santos vai mudar bastante, tenho certeza que vamos conquistar muitas vitórias, esse time vai encaixar de uma forma incrível, que eu tenho certeza que o torcedor santista vai ficar feliz”, afirmou.

Neymar recordou da preparação que teve ainda no Al-Hilal, enquanto estava afastado pelo clube árabe. O jogador não garantiu presença na próxima partida, pediu calma em sua recuperação e avaliou o empate como amargo no dia do seu aniversário.

“Quase consegui fazer um gol, no outro lance eu errei o chuto. Mas é melhorar. Eu estou muito feliz de voltar a jogar, eu preciso de minutos, preciso de jogos. Não estou 100%, mas acho que fiz um bom jogo hoje, não esperava correr esse tanto, driblar, me sentir a vontade, me sentir confiante. Mas obviamente falta ritmo, faltam jogos e eu tenho certeza que daqui uns três ou quatro jogos eu vou estar muito melhor”, ressaltou.

“Eu tive uma base de treinos no Al-Hilal enquanto estava sem jogar. Joguei 75, 80 minutos. Hoje joguei 45. Poderia ter jogado mais? Poderia, mas eu acho que é com calma, não é assim com tanta pressa que vou fazer esses jogos. No próximo jogo eu não sei, vou ver como vou me sentir nos próximos dias. Fiquei feliz de voltar a me sentir em casa e é uma tristeza terminar o dia do meu aniversário com um empate amargo, mas é só o começo”, pontuou.

Tietagem dos adversários

No final da partida, uma cena chamou muito a atenção. Os jogadores do Botafogo fizeram fila para tirar foto com Neymar, que teve que atender um por um. O craque destacou que isso é um reconhecimento por toda a sua carreira, e ainda cornetou os adversários por conta das chegadas durante o jogo.

“Eu fico feliz. Eu sai daqui com 21 anos, rodei o mundo, fiz história fora em todos os clubes que eu passei. E isso é o reconhecimento que eu tenho quando eu volto para casa. Agradeço o carinho, agradeço a todos que me apoiam, que estão sempre comigo, gritando meu nome, de todos os jogadores. Eles vieram e eu falei: ‘agora vocês querem tirar foto, mas antes estavam me dando pancada para caramba, quase arrancaram meu tornozelo’, mas faz parte, sei que dentro de campo vai ser assim. Mas espero que, nos próximos jogos, os zagueiros não me achem”, pontuou.