Manchester United x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

Em uma temporada de altos e baixos, o Manchester United terá mais um desafio pela frente nesta sexta-feira (7). Assim, a equipe mede forças com o Leicester, pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, às 17h (de Brasília), no Old Trafford.

Dessa forma, na fase anterior, os comandados do técnico Ruben Amorim eliminou o Arsenal em disputa de pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, com destaque para Bayindir. A equipe azul, por sua vez, arrasou o Queens Park Rangers por 6 a 2.