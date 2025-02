Luxa rebate declaração de Danilo, do Flamengo: ‘Não gostei’

O técnico Vanderlei Luxemburgo não gostou da declaração de Danilo, do Flamengo, sobre a relação da crescente no futebol brasileiro com a oportunidade para técnicos novos. Ele afirmou isso após a goleada do Rubro-Negro em cima da Portuguesa, nesta quarta-feira (5).

“Acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e estudiosos. O Filipe Luís é um treinador que sabe que tem de evoluir, mas que trabalha e estuda diariamente”, disse Danilo.