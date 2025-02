Jemerson analisa derrota do Grêmio: ‘Não jogou bem’

O Grêmio perdeu para o Juventude por 2 a 0 nesta quarta-feira (5) , pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Dessa forma, Jemerson lamentou o resultado, mas já projetou o próximo confronto do Tricolor: o clássico contra o Internacional.

O Juventude marcou dois gols em cinco minutos na reta final do segundo tempo. Primeiro, Batalla balançou as redes e depois Jean Carlos, de falta, ampliou. Apesar da derrota, o Grêmio permanece na liderança do Grupo A com 10 pontos em cinco jogos.