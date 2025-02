Grêmio encaminha renovação com Rodrigo Ely

Jogador recebeu consulta de clube espanhol, mas seguirá em Porto Alegre com um vínculo maior / Crédito: Jogada 10

Após o Almería, da Espanha, demonstrar interesse em repatriar o zagueiro Rodrigo Ely, o Grêmio encaminhou a renovação de contrato do jogador. Portanto, o atleta seguirá em Porto Alegre e, o vínculo que iria até dezembro de 2025, seguirá por um tempo maior. O clube espanhol demonstrou o desejo em contar novamente com o atleta através do CEO do clube, Mohamed El Assy, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (6). Antes de acertar com o Imortal, o jogador defendeu os Almeriensistas entre 2022 e 2023. A informação da renovação encaminhada é do portal GZH.

"Dissemos que queríamos um zagueiro central e era um zagueiro específico: Rodrigo Ely. Queríamos contratá-lo desde o mercado do verão (na metade de 2024). Porque o treinador foi muito claro comigo e disse que se pudéssemos contratá-lo, ok. Rodrigo já trabalhou aqui, é líder, todos no clube gostam dele, poderia nos ajudar no vestiário e conhece o sistema de Rubi (treinador do Almería). Mas o professor foi claro, dizendo que se não fosse o Rodrigo, não tem problema. Está feliz com o que tem e não teria tempo de adaptar um novo jogador no inverno", declarou.