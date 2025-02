Flamengo fecha com ex-chefe da Globo para cuidar de contratos de TV

Marcelo Campos Pinto é especialista em direitos de transmissão e eventos; Clube vê chegada do profissional como chave para negociações / Crédito: Jogada 10

O Flamengo anunciou uma mudança estratégica em sua representação na Liga do Futebol Brasileiro (Libra) nesta quinta-feira (6). Marcelo Campos Pinto, com uma carreira destacada no mercado esportivo, assumirá o cargo a partir desta sexta. Ele, aliás, é conhecido por sua atuação na Sportsmaster Marketing Esportivo e na Globo Esportes. Campos Pinto traz uma vasta experiência e um histórico de sucesso, tendo desempenhado um papel crucial na aquisição de direitos de transmissão e na organização de eventos esportivos.

Marcelo Campos Pinto, aliás, foi responsável pelas negociações de direitos esportivos para Rede Globo e SporTV. Agora, ele ajudará o Fla na nova liga.

A Libra, aliás, fechou um contrato exclusivo para a transmissão do Brasileirão a partir de 2025. O vínculo com o Grupo Globo (TV aberta, TV fechada, streaming e PPV) vai garantir uma receita de R$ 1,17 bilhão, além de 40% da receita líquida do pay-per-view Premiere. O acordo, afinal, é válido até 2029. Nota do Flamengo O Flamengo terá um novo representante na Liga do Futebol Brasileiro (Libra). A partir desta sexta-feira, 7 de fevereiro, Marcelo Campos Pinto assumirá a função, trazendo consigo uma trajetória de destaque no mercado esportivo. Marcelo é sócio-administrador da Sportsmaster Marketing Esportivo e possui ampla experiência na indústria do esporte.