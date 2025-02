Flamengo acerta contratação de ucraniano para comandar setor de scouting

Dessa forma, ele chega ao Rio na quinta-feira para assinar o contrato como head of scouting (chefe do departamento) e iniciar seu trabalho à frente do setor do Rubro-Negro.

Andrii trabalhou com Boto no Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e no PAOK (Grécia). assim, no clube ucraniano, ele membro do scout, porém no grego, assumiu o cargo de chefia do departamento e também de assistente do diretor de futebol.

O novo diretor de futebol do Flamengo conversou com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e não abriu mão da contratação. Em dezembro, o clube até cogitou pagar a multa, mas preferiu esperar a liberação.