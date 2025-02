Cruzeiro inicia preparação para encarar o Galo; Kaio Jorge pode retornar no clássico

Após buscar um empate com o América-MG em 1 a 1 na última quarta-feira (5), o Cruzeiro encara outro clássico no próximo duelo pelo Estadual. Portanto, dessa vez, o confronto será contra o Atlético-MG, no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Assim, o Cabuloso se reapresentou nesta quinta-feira (6) e inicou a preparação para o duelo com atividades na Toca da Raposa. Aliás, para a partida, segundo o ge, o time mineiro tem chances de contar com o retorno de Kaio Jorge, que atuou em apenas um jogo nesta temporada.