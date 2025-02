Coutinho, do Vasco, sentiu no aquecimento e será reavaliado nesta quinta-feira

Meia marcou o gol no clássico com o Fluminense com um minuto de jogo, mas voltou a sentir o desconforto e deixou o gramado aos 30

O Vasco até saiu na frente diante do Fluminense, no Mané Garrincha, porém não teve uma boa atuação e saiu de campo sem os três pontos. Autor do gol cruz-maltino, Coutinho sentiu um desconforto muscular e deixou o gramado ainda no primeiro tempo do duelo em Brasília, pela 8ª rodada do Carioca.

Dessa forma, o Departamento Médico irá reavaliar o meio-campista no treino marcado na parte da tarde desta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa. Com apenas um minuto de jogo, ele se posicionou bem para receber o passe de Vegetti e estufar a rede do goleiro Fábio, mas aos 30 do primeiro tempo, saiu de campo para a entrada de Payet.