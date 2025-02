Corinthians cumpre contrato, e Memphis é o novo camisa 10

O Corinthians tem um novo camisa 10. O clube do Parque São Jorge cumprirá o contrato com Memphis e vai mudar a numeração do holandês. Assim, o meia Garro passará a vestir o número 8, que pertencia ao volante Charles. O Timão prepara uma grande ação de marketing para anunciar a mudança.

A tendência é que a troca aconteça no próximo domingo (09/02), quando o Corinthians encara o São Bernardo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Além da nova numeração, o Timão prepara a venda de produtos exclusivos voltados a Memphis e Garro.

A mudança acontece por conta de uma cláusula de contrato de quando Memphis assinou com o Corinthians. Na ocasião, o clube do Parque São Jorge se comprometeu a entregar a numeração ao europeu a partir do início desta temporada com previsão de multa caso não cumprisse com o combinado.

Segundo o Timão, não houve nem um atrito com Garro, que entendeu a situação e aceitou a mudança na numeração. Assim, o clima no Parque São Jorge entre os dois jogadores segue amigável.

Contudo, Memphis ainda não vai vestir a 10 nesta quinta-feira (06/02), quando o Corinthians encara o Palmeiras, às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Isso porque, além das ações programadas, o Timão não teria tempo hábil para preparar todas as mudanças. Assim, o holandês usará a 94 no Dérbi, numeração que adotou desde que chegou ao Brasil.