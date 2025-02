Comercial para o Super Bowl promove encontro de David Backham com ‘irmão desconhecido’

Com a presença do ex-jogador, o Super Bowl LIX acontece neste domingo, 9, entre Chiefs e Eagles, às 20h30, em Nova Orleans

A Stella Artois decidiu basear o humor de seu comercial, criado pela Artists Equity Advertising e dirigido por Ben Affleck, numa coincidência onomástica. Em sua propaganda do Super Bowl 2025, a marca promove um encontro entre os gêmeos David e Dave Beckham, separados na maternidade. O irmão desconhecido possui um talento equiparável ao do astro do futebol, mas na NFL.

No teaser “The Big News”, David descobre a existência do irmão americano através de uma conversa com ‘seus pais’ em um pub britânico. Ele, então, vai atrás e é recebido por Dave, interpretado por Matt Damon, para um churrasco no quintal de casa. Os dois criam vínculo através de um breve diálogo bem humorado, e aproveita para exibir seu talento no futebol americano. Por fim, Beckham usa a mesma frase da mãe: “tem algo que quero te contar”.