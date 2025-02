Com Wendell e sob olhares de membro da Seleção, São Paulo retoma atividades

Tricolor Paulista vem de goleada diante do Mirassol e contará com chegada de lateral-esquerdo

O São Paulo retomou suas atividades nesta quinta-feira (06) após golear o Mirassol pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. O treino no CT contou com a presença de Wendell, recém-contratado para a lateral-esquerda e já apresentado.

Os jogadores que atuaram por mais de 20 minutos fizeram trabalho regenerativo na academia. Os demais participaram de uma atividade em campo reduzido, com partidas de 10 contra 10. O técnico do São Paulo cobrou bastante intensidade e agilidade durante o treinamento.