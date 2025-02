Carille lamenta derrota do Vasco e afirma: ‘Responsabilidade é minha’

O Vasco perdeu o primeiro clássico da temporada ao ser superado pelo Fluminense, em Brasília, nesta quarta-feira (05), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Mesmo abrindo o marcador com Coutinho, o time levou a virada ainda no primeiro tempo.

Aliás, a equipe comandada por Fábio Carille encerrou sua invencibilidade no estadual. O treinador, portanto, foi à entrevista coletiva ao final do jogo no Mané Garrincha e assumiu a responsabilidade pela primeira derrota do Vasco em 2025.