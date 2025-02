Botafogo fecha parceria com agência de hospitalidade e experiências esportivas

O programa “Siga o Glorioso” terá pacotes personalizados para a torcida, com ingresso oficial, acomodação, transporte no dia do jogo e opção de incluir a parte aérea. Além disso, a Absolut Sport também atuará com o clube no “Destino Botafogo”. Esta iniciativa proporciona momentos exclusivos para sócios torcedores VIPs do Glorioso.

Após obter resultados positivos com o clube durante a operação da final da Libertadores de 2024 , a Absolut Sport, agência global de experiências esportivas, firmou um novo acordo com o Botafogo. A proposta é ampliar o escopo de atuação. Ou seja, a empresa levará torcedores alvinegros para jogos importantes ao longo da temporada. A Recopa, contra o Racing, é o ponto de partida. A taça contempla dois duelos. O primeiro na Argentina e o segundo no Brasil.

“É uma honra sermos novamente confiados pelo clube para entregar experiências exclusivas para seus torcedores e entender novos caminhos para rentabilizar a paixão do fã. Tivemos um grande sucesso em 2024, com os pacotes licenciados do clube na Libertadores. Vamos, agora, seguir juntos para manter o nível de entrega. Queremos garantir conforto e segurança para os apaixonados pelo Botafogo. Isso reforça nosso compromisso de profissionalizar a indústria da hospitalidade e do turismo esportivo”, comenta Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

“O Botafogo conta com uma torcida apaixonada e presente em todo o Brasil e o mundo. A parceria com a Absolut tem como objetivo promover uma experiência única e inesquecível para os torcedores acompanharem o clube em jogos fora do Rio, mas também nos jogos no Estádio Nilton Santos. É uma demanda que já existe e que passará a ser, portanto, desenvolvida com suporte profissional e personalizado”, afirma Pedro Souto, diretor de Marketing do Botafogo.

Na Recopa, o Mais Tradicional encara o Racing em dois confrontos – no dia 20 de fevereiro, em Buenos Aires, e no dia 27, no Estádio Nilton Santos.

