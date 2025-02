Bolasie marca no fim, Cruzeiro busca empate contra o América e adia classificação

Congolês entra na metade do segundo tempo e define o 1 a 1 diante do Coelho, pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro

Com um gol de Bolasie na reta final do clássico, o Cruzeiro arrancou um empate por 1 a 1 com o América na noite desta quarta-feira (5), pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Fabinho, no começo do jogo, abriu o placar para os anfitriões na Arena Independência.

O resultado mantém a Raposa na liderança do Grupo C, com dez pontos. Entretanto, ainda a equipe não garante a classificação antecipada para a semifinal. O Coelho, por outro lado, segue na segunda posição do Grupo A, com os mesmos 12 pontos, do Athletic, mas em desvantagem nos critérios de desempate.