Auxiliar do Santos avalia reestreia de Neymar: ‘Surpreendeu’

O primeiro jogo de Neymar em seu retorno ao Santos teve uma novidade no banco de reservas. Pedro Malta comandou o Peixe de forma interina no empate contra o Botafogo-SP , substituindo Pedro Caixinha, expulso contra o São Paulo.

“O Neymar se apresentou em boas condições físicas desde quando começou a trabalhar conosco. Só que uma coisa é ter condição física de treino e outra ter de jogo. Faltava ali ainda algum ritmo de jogo. Nesse sentido, nós optamos por não entrar de início com o jogador e, nas circunstâncias do jogo, colocar no segundo tempo. É inevitável falar da qualidade do Neymar e o que apresentou no campo. Surpreendeu pelos níveis físicos que conseguiu apresentar durante todo o segundo tempo. Então sem dúvidas que a estreia dele foi mais do que boa na minha opinião”, ressaltou.