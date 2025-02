Atlético-MG acerta empréstimo de Robert ao Atlético-GO

Aproveitado nas primeiras rodadas do Mineiro, jogador voltou a perder espaço com Cuca e decidiu trocar de ares nesta temporada / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG acertou a saída do meia-atacante Robert, que vai defender o Atlético Goianiense por empréstimo nesta temporada. O jogador será emprestado por um ano, com o clube goiano tendo opção de compra ao fim do vínculo. O anúncio oficial junto com apresentação vai acontecer nos próximos dias.

Robert esteve no grupo sub-20 que estava sendo aproveitado nas primeiras rodadas do Mineiro. Contudo, como as atuações não só do jogador mas de toda a equipe não foram boas, o jogador acabou não subindo para o profissional. No retorno do grupo principal dos Estados Unidos, o meia-atacante foi reintegrado, mas perdeu espaço e não foi utilizado pelo técnico Cuca.