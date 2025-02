Athletico bate o São Joseense e sobe para a vice-liderança no Paranaense

Apesar da vitória, ao fim da partida, a torcida rubro-negra protestou no estádio, xingando o presidente Mario Celso Petraglia e pedindo a saída do diretor financeiro Márcio Lara.

Com o resultado, o Rubro-Negro subiu para a segunda colocação do Estadual, com 15 pontos, atrás apenas do Londrina, que soma 16. Por outro lado, o Tricolor do Pinhão está amargando a lanterna do torneio, com apenas quatro pontos.

O jogo

Os donos da casa abriram o placar aos 32 minutos de jogo, com Leozinho. Em jogada de conta-ataque, Alan Kardec fez o passe para o camisa 21 arrancar em velocidade e tocar na saída do goleiro Cayo. Apesar das melhores oportunidades no jogo, o Furacão levou o empate aos 46, com Thomasel. No lance, Thomaz chutou uma bomba de longe, o goleiro Santos espalmou para o meio e, assim, o atacante completou de cabeça para igualar o placar.

Na segunda etapa, o Rubro-Negro não quis perder tempo e voltou à frente do placar logo aos quatro minutos, após João Cruz finalizar com força e bola desviar no zagueiro Henríquez. Por fim, para fechar a conta, Alan Kardec cobrou pênalti sofrido por Falcão. Na batida, deslocou o goleiro Cayo e definiu o placar do jogo.

Agora, pela nona rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico visita o Maringá no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids. Por outro lado, o São Joseense recebe o Paraná, no mesmo dia, às 15h30, no Estádio Municipal Doutor Tancredo Neves.