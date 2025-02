Arias analisa triunfo do Fluminense e crê em evolução no ano: ‘Processo de construção’

Colombiano atua mais centralizado e dita o ritmo do Tricolor diante do Vasco, sabendo controlar o soltar a bola nos momentos mais oportunos

Em seu segundo clássico na temporada, o Fluminense necessitava vencer para ainda sonhar com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Assim, o Tricolor saiu em desvantagem logo no primeiro minuto, entretanto conseguiu a virada por 2 a 1 sobre o Vasco ainda no primeiro tempo. Em campo, Arias comandou o triunfo e falou sobre a atuação da equipe, que agora soma 10 pontos, na 6ª colocação.

“Eu acho que é uma vitória importante, que estávamos devendo para nosso torcedor. Sabemos que para eles era importante que a gente vença no clássico. Uma partida muito correta. Tivemos a chance de fazer um placar mais elástico. Estamos coletando frutos de um trabalho que vem sendo feito desde o começo da pré-temporada”, disse o colombiano que projeta evolução do time ao longo da temporada.