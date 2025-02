Anthoni cita necessidade do Internacional para o Gre-Nal: ‘Energia elevada’

Goleiro assumiu a titularidade da meta do Colorado neste início de temporada com a ausência do uruguaio Rochet

O Inter assegurou o seu quarto triunfo consecutivo ao vencer o Brasil de Pelotas por 3 a 0, na última quarta-feira (05). Com isso, o Colorado permanece invicto no Campeona Gaúcho e na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Neste cenário, o Gre-Nal pode ter um peso a mais para equipe, já que pode confirmar a sua classificação para as semifinais do torneio.

Com relação ao clássico com o arquirrival Grêmio, o goleiro Anthoni reforçou a importância do confronto. Além disso, apontou um diferencial que o Inter precisa incorporar ao projetar o embate.