André Jardine, do América, do México, detalha recusa ao Botafogo

Treinador brasileiro preferiu seguir atuando no futebol da América Central e se surpreende com iniciativa do Glorioso

O técnico André Jardine foi um dos primeiros nomes procurados pelo Botafogo após a saída de Artur Jorge, que foi trabalhar no futebol do Catar. No entanto, o brasileiro preferiu seguir no América, do México, e explicou, durante uma entrevista, os motivos para recusar a proposta do clube carioca. Jardine está no país da América Central desde 2022. Inicialmente, chegou para comandar o Atlético San Luis e, depois, assumiu o América. Antes disso, esteve à frente da Seleção Brasileira olímpica e conquistou a medalha de ouro no Japão, em 2021.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Foram dias de muita reflexão. Não esperava um convite desse porte tão rápido. Realmente aconteceu. No primeiro contato, deixei claro que havia uma cláusula de rescisão fortíssima com o América. Se o Botafogo não estivesse disposto a pagar, nem avançaríamos em nenhum tipo de conversa. Era uma cláusula de US$ 3 milhões, o que me parecia bastante alto. Não creio que algum clube brasileiro tenha pago essa quantia por um treinador”, disse André Jardine.