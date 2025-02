Alvo do Palmeiras, Vitor Roque tem futuro indefinido na Europa

SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 23: Vitor Roque of Real Betis Balompié warms up before the LaLiga match between Real Betis Balompie and RCD Mallorca at Estadio Benito Villamarin on September 23, 2024 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) / Crédito: Fran Santiago

Vitor Roque se transformou no principal alvo do Palmeiras para ser o centroavante da equipe em 2025. O atacante, que é vice-artilheiro do Real Betis, com sete gol, vive seu melhor momento depois de uma chegada conturbada à Europa. Contudo, seu futuro no Velho Continente ainda é uma incógnita, fazendo com que o Verdão se anime com uma possível transferência.

Nesta quarta-feira (05/02), o presidente do Real Bétis, Ángel Haro, falou sobre o atacante brasileiro durante a coletiva de apresentação do novo reforço Cucho Hernández. O colombiano, aliás, chega para disputar posição justamente com Vitor Roque.