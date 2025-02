Alexandre Jesus sofre ataques nas redes sociais por ‘provocação’ a Neymar em empate com Santos

O atacante Alexandre Jesus se tornou alvo de ataques de fúria após celebrar o gol de empate do Botafogo-SP diante do Santos, na Vila Belmiro, com ‘provocação’ ao Neymar. Revelado pelo Cruzeiro, o jogador balançou as redes aos 67 minutos e não pensou duas vezes antes de imitar o gesto do camisa 10, com as mãos na bochecha e a língua para fora, em pleno dia da reestreia do astro pelo Peixe.

A bola ainda estava rolando quando o perfil de Jesus foi tomado por santistas e fãs do camisa 10 da Vila. Alguns, inclusive, tentaram se organizar para “denunciar e derrubar a conta” do atacante. Outros disseram que o atacante estava “tentando dar um jeito de aparecer para o futebol”.